Les 20 ans de Lothar : les forêts ont été mises à mal

Lothar a fait payer un lourd tribut aux forêts. Nous nous y intéressons jeudi à l’occasion du 4e épisode de notre série qui revient sur la tempête qui a touché la région il y a 20 ans. Cette dernière a occasionné 400'000 m3 de dégâts sur les bois jurassiens, ce qui représente plus de deux fois le volume qui était annuellement exploité à l’époque. Ce sont principalement les résineux qui ont été mis à terre, provoquant une chute du marché du bois de l’ordre d’environ 30%, selon Gaspard Studer, le président de l’Association des Bourgeoisies du Jura et président de la faîtière du bois en Suisse romande. Des mesures ont dû être mises en place pour limiter les pertes, notamment celles des bourgeoisies qui sont propriétaires d’environ 25% des forêts du Canton. Trois sites d’entreposage ont pris place en Ajoie, près de Glovelier et près de Court pour permettre de stocker le bois sous aspersion, afin de conserver sa qualité et sa commercialisation.