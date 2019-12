Les citoyens de Rossemaison se rendront aux urnes le 12 janvier pour élire leur nouveau maire. Rendez-vous vendredi 27 décembre à 8h30 sur RFJ pour un débat entre les deux candidats, le PDC Alain Tissot et le PLR Yann Rufer. Vous apprendrez à mieux les connaître à travers leurs portraits et leurs motivations. Les candidats présenteront également leur programme pour la commune et débattront des finances communales, d'une éventuelle fusion, des petits commerces ou encore des logements. /mmi