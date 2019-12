Les 20 ans de Lothar : des coûts records

Lothar a été le pire sinistre enregistré par l'Établissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention de la République et Canton du Jura. Les dégâts ont principalement concerné les toitures, avec parfois des charpentes entièrement arrachées : « Un bâtiment sur six a été touché à travers le canton », indique le directeur de l’ECA Jura François-Xavier Boillat. Quelques 5'300 dossiers sont parvenus sur la table de l’entité basée à Saignelégier, pour des dédommagements atteignant environ 22 millions de francs.

À titre de comparaison, le deuxième sinistre le plus important qu’ait connu le Jura est les inondations qui se sont produites dans la Vallée de Delémont en août 2007. L’ECA avait alors enregistré 560 dossiers pour un montant d’environ 11 millions de francs. /emu