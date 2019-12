Les fromages du Jura reconnus comme richesse du patrimoine

Les fromages du Jura ont fait leur entrée dans l’inventaire du patrimoine culinaire suisse. C’est une décision de l’Association du même nom, communiquée vendredi par la Fondation rurale interjurassienne.

Selon la légende, l’hiver 1890 était tellement rigoureux et enneigé dans le Jura et le Jura bernois que les paysans de la région ne pouvaient plus apporter le lait jusqu’à La Chaux-de-Fonds. Ils étaient donc contraints de transformer eux-mêmes et ont ainsi créé divers fromages, regroupés sous le nom de « Fromages du Jura ». Il s’agit de la Chaux d’Abel, le Moron, le Fornet, l’Erguel, et divers autres fromages fermiers. La Tête de Moine AOP n’en fait pas partie. /comm-cto