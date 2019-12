Mairie de Rossemaison : le débat

Les citoyens de Rossemaison se rendront aux urnes le 12 janvier pour choisir leur nouveau maire. L’élu succédera à Francis Meyrat qui avait annoncé sa démission cet été après cinq ans à la tête de la commune. Les Rossignols auront le choix entre deux candidats : le PDC Alain Tissot, 66 ans et conseiller communal à Rossemaison depuis deux ans et le PLR Yann Rufer, 40 ans et député-suppléant au Parlement jurassien.



Marceline Michon vous propose un débat entre les deux prétendants à la mairie de la plus petite commune du Jura en superficie qui comptait quelque 650 habitants au début de l’année.