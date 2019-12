La nouvelle a secoué le monde de la mode. Le 19 février dernier, Karl Lagerfeld s’est éteint à l’âge de 85 ans. Le directeur artistique de la maison Chanel était une véritable star planétaire. Son look, son franc parlé teinté d’un accent allemand et son génie ont contribué à faire du kaiser une icône pop. Anastasia Liechti a choisi de revenir sur ce fait marquant et de rendre hommage à Karl Lagerfeld :