Début d’incendie à Saulcy

Plus de peur que de mal ce lundi matin à Saulcy. Un début d’incendie s’est déclaré dans un garage accolé à un bâtiment qui regroupe plusieurs appartements à l’entrée du village. L’alerte a été donnée vers 9h. Le sinistre a été rapidement maîtrisé, malgré un important dégagement de fumée. Les dégâts ne sont que matériels et sont limités. L’intérieur du bâtiment a dû être ventilé. Une vingtaine de pompiers du SIS Haute-Sorne et du Centre de Renfort et de Secours de Delémont a participé à l’intervention. La police et la police judiciaire ont également été mobilisées. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de ce début d’incendie. /mle