La viande toujours au menu du réveillon

Vous êtes peut-être passés chez votre boucher pendant les fêtes, et vous n’êtes pas les seuls. Les mets à base de viande sont toujours aussi présents sur les tables de la région en fin d’année, et parmi eux l’indétrônable fondue chinoise.

Une chose est sûre, les bouchères et bouchers ne chôment pas durant les fêtes de fin d’année. La consommation de viande reste constante à cette période, même si le poisson a également la cote, notamment le saumon. Les clients de la région se risquent plus volontiers à innover pour leurs repas de fêtes que le reste de l’année, comme nous l’affirme une bouchère franc-montagnarde qui reçoit ces jours de nombreuses commandes inhabituelles. Les plats les plus demandés restent toutefois les mets conviviaux comme la fameuse fondue chinoise, son alternative à base de volaille la fondue paysanne… Et une variante de plus en plus prisée, la charbonnade. Un boucher prévôtois remarque, lui, que ses clients se tournent le plus souvent vers des morceaux de viande noble : filet et entrecôte de bœuf notamment. Les volailles entières se retrouvent elles aussi encore au menu, surtout à Noël.

C’est d’ailleurs à l’approche du 25 décembre que les boucheries ont le plus de travail : Noël est une fête familiale pour laquelle les gens cuisinent volontiers, alors qu’à nouvel an, ils sont plus nombreux à opter pour le restaurant ou à partir en vacances. /nbe