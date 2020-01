Après l'incendie de Bassecourt, la réflexion s’organise

Moins de trois jours après l’incendie qui a frappé l’école secondaire de Bassecourt, place (déjà) à la réflexion. Une réunion s’est tenue mardi après-midi entre le maire de Haute-Sorne, Jean-Bernard Vallat, le directeur de l’école, René Dosch, ainsi que le président du Syndicat des communes de Boécourt, Saulcy et Haute-Sorne, Jérôme Houlmann. « Un rendez-vous cordial et constructif », selon Jean-Bernard Vallat. Des mesures préventives pour éviter que de tels incidents se reproduisent ont notamment été discutées, et ce même si l’enquête sur les causes de l’incendie est toujours en cours, Dans cette optique, la fermeture partielle de la cour de l’école secondaire a notamment été concrètement envisagée.