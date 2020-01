Incendies en Australie : le témoignage d’un Jurassien

La situation ne s’améliore pas en Australie. Des dizaines de feux sont toujours hors de contrôle. Et les autorités redoutent la jonction de deux incendies faisant rage dans les Etats de Nouvelle-Galles du Sud et du Victoria, qui pourraient donner lieu à un brasier monumental. Même si des précipitations ont offert un répit relatif lundi, elles étaient insuffisantes pour permettre l'extinction des incendies. Au total, vingt-cinq personnes ont péri depuis le début de cette crise en septembre. Plus de 1800 maisons ont été réduites en cendres, de même qu'environ 80'000 km2, soit une superficie équivalente à l'île d'Irlande.

RFJ a contacté un jurassien parti travailler en Australie durant quelques mois avec sa famille. Flavien Berthold vient de Bure et se trouve à Melbourne. Au téléphone d’Alexandre Mischler, il décrit la situation sur place :