La reprise des dons du sang arrive à temps

« Cela coïncide avec la fin des vacances scolaires durant lesquelles les équipes mobiles ne se déplacent pas. C’est toujours une période de stress mais on peut toujours demander de l’aide à d’autres régions. Mais il est très rare d’en arriver là puisque la région Neuchâtel-Jura est connue pour avoir des donneurs qui se mobilisent facilement. Ce qui peut compliquer la période de janvier, c’est quand il y a beaucoup de gens malades », explique Amira Sarraj. Selon elle, si les donneurs sont épargnés par la grippe, les stocks devraient en partie être reconstitués grâce à la première collecte organisée à Bassecourt. Rien d’étonnant non plus au regard des groupes sanguins concernés par ce manque temporaire. Les groupes O+ et A+ comptent parmi les plus utilisés, tandis que le O- correspond au « donneur universel » susceptible d’être transfusé chez n’importe quel receveur. /jpi