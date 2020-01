La « vague verte » va-t-elle déferler jusque sur les terrains de sport cette année ? C’est en tous cas mal parti, selon Marceline Michon. Le 42e rallye Dakar a commencé dimanche et plus de 300 véhicules se sont élancés pour 13 jours de course dans le désert d’Arabie Saoudite. L’explorateur Mike Horn, défenseur de l’environnement, a pris place dans un bolide tout-terrain. Le commentaire de Marceline Michon :