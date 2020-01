Le joli tour du monde de Zoua

Un court-métrage né dans le Jura s’en est allé faire le tour du monde. Rappelez-vous : en 2018, la scénariste jurassienne installée en Californie Tiziana Giammarino et le dessinateur Pitch Comment avaient imaginé un dessin animé avec des enfants atteints du cancer et l’association qui les soutient, l’AJAFEC. Sur sept minutes, Zoua raconte l’histoire d’un enfant qui vit seul sur une île déserte et se donne les moyens de changer sa vie.



Après une première diffusion lors d’une soirée de charité en septembre 2018 à Porrentruy, Tiziana Giammarino a présenté Zoua dans un grand festival australien reconnu par l’académie des Oscars. Puis tout s’est enchaîné : Pakistan, Etats-Unis, Canada, Népal, Angleterre, Italie et Suisse. Zoua a même été diffusé sur les vols internes de la compagnie Virgin Australia durant deux mois.







Projeté pour venir en aide aux victimes des incendies



L’Australie est semble-t-il tombée sous le charme de ce petit garçon à la crête bleue et de son perroquet Clody puisque le court-métrage y est à nouveau diffusé, dans le but de venir en aide aux populations victimes des incendies qui ravagent le continent. Zoua est projeté dans de nombreuses écoles pour remonter le moral des enfants qui souffrent de cette catastrophe naturelle. /clo