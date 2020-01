Un crédit exceptionnel soumis au vote à Courtételle

Courtételle met la main à la poche pour renouveler son école. Les habitants se prononceront le 9 février prochain sur un crédit de 14,5 millions de francs destiné à construire un nouveau complexe scolaire. Une double halle de gymnastique, une salle polyvalente, quatre salles de classes, une salle informatique et l'aménagement d'une place de jeu et de rencontre sont prévus. « La construction du complexe scolaire correspond à une nécessité matérielle et légale », selon le maire de la commune vadaise Roger Sanglard.





L’investissement communal le plus important depuis des années

Le canton subventionnera le projet à hauteur d'1,179 million de francs. Plus de 13 millions restent à la charge de la commune. Il s'agit de l'investissement le plus important pour une commune jurassienne depuis plus de dix ans, selon le délégué aux affaires communales.





Hausse d’impôts

La quotité d'impôt passera d'1,65 à 1,8 point si le crédit est accepté en février prochain, ce qui ferait de Courtételle la 4e commune la « moins chère » du canton. Un ménage avec un revenu imposable annuel de 100'000 francs paierait ainsi environ 550 francs d’impôts supplémentaire par an.



Nous avons contacté les entreprises majeures installées à Courtételle. L’une d’elles se dit sceptique face à un tel projet et la hausse d'impôt qu'il engendrera. Elle exclut toutefois de quitter la commune.