Arcadian lance la saison du Royal

Le Royal entame la nouvelle année en fanfare. Le centre culturel de Tavannes a convié la presse vendredi pour présenter son programme semestriel. Déjà annoncée depuis de longs mois, la venue du groupe franco-suisse Arcadian constitue le plus grand-rendez-vous de cette demi-année. Le Tavannois, Jérome Achermann, se produira devant 500 personnes à la salle communale avec ses deux acolytes de scène le 25 janvier. Le concert, qui affiche depuis longtemps complet, revêt une dimension toute particulière pour Le Royal en raison de son envergure peu habituelle. L’institution a dû réunir une grosse équipe de bénévoles pour se charger des entrées et du service au bar notamment. Il a aussi fallu mobiliser des forces pour gérer l’aménagement technique de la salle communale et assurer la sécurité du groupe et du public.

Simon Bertholet, vice-président et programmateur du Royal: