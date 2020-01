Le chômage en recul sur un an dans le Jura

L’ORP-Jura a recensé moins de demandeurs d’emploi l’an dernier qu’en 2018. Le canton indique vendredi qu’un recul du taux de chômage moyen à 3,4% a été enregistré en 2019, ce qui représente 0,4 point de moins que l’année précédente. Selon le Service de l’économie et de l’emploi, les prochains mois devraient toutefois confirmer une inversion de tendance perceptible depuis plusieurs mois déjà.





Hausse mensuelle

Une augmentation est d’ailleurs observée à l’échelle mensuelle. En décembre, le taux de chômage s’est établi à 4%, soit 0,3 point de plus qu’en novembre. Il s’est situé à 4,2% dans le district de Delémont, 4% dans celui de Porrentruy et 3% aux Franches-Montagnes. La hausse cantonale est en partie saisonnière selon le SEE, mais elle confirme aussi une péjoration sensible de la situation plus générale sur le marché du travail, notamment dans l’industrie. Au terme de l’année écoulée, 1'999 demandeurs d’emploi étaient inscrits auprès de l’Office régional du placement du Jura.

Au niveau national, une hausse de 0,2 point est constatée entre novembre et décembre, ce qui porte le taux à 2,5%. Sur l’année, le taux de chômage moyen s'est inscrit à 2,3%, contre 2,5% un an auparavant, soit son plus bas niveau depuis au moins 1997. /comm-alr