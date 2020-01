Un mort à la suite d’un accident dans le Laufonnais

Une collision entre un camion et une camionnette a fait un mort ce lundi matin dans le Laufonnais, à proximité de la frontière jurassienne. L’accident s’est produit entre Liesberg et Laufon. Le rabat latéral d’une camionnette qui circulait en direction de Laufon s’est ouvert pour une raison encore inconnue et a percuté la cabine d’un camion qui roulait en sens inverse. Le conducteur du poids lourd qui était âgé de 45 ans est décédé sur le coup alors que le chauffeur de la camionnette n’a pas été blessé. La route de Bâle a été fermée au trafic pour les besoins de l’enquête et une déviation a été mise en place. /comm-fco