Explorer les profondeurs du Doubs au Café du Soleil

Une exposition en clair-obscur pour sensibiliser à la nature. L’espace culturel du café du Soleil, à Saignelégier, s’est associé à Pro Natura Jura pour ce projet. L’exposition est baptisée « Chambre noire, un autre regard sur le Doubs », et mêle art et science. On peut y voir des poissons du Doubs photographiés par Jean-Paul Luthi, mais aussi une fresque du dessinateur Enki Bilal. Et cette curiosité, des champignons bioluminescents à observer dans le noir complet Une installation crée par la biologiste Catherine de Herdt, grâce à qui l'exposition a vu le jour. Lucienne Merguin Rossé, elle, est biologiste chez Pro Natura Jura. Elle est également l’une des initiatrices du projet, et selon elle, l’art peut contribuer à éveiller les consciences :