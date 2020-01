Le Jura en retrait dans la vente de véhicules à propulsion alternative

Le canton du Jura a été un peu moins touché par la hausse des ventes de véhicules à propulsion alternative. Les statistiques de l’année passée ont démontré qu'elles ont augmenté de 158% en Suisse mais seulement de 85% dans le canton. La tendance est la même pour les véhicules hybrides (68% en Suisse et 28% dans le Jura) et au gaz (55% en Suisse et 28% dans le Jura). Ces chiffres ont été abordés mardi dans le cadre de la Journée suisse des garagistes où le thème de la vague verte a été longuement abordé.

Pour le garagiste de Glovelier et ex-président de l’Union professionnelle suisse de l’automobile, le fait que le Jura est moins touché par ces hausses s’explique par la topographie du canton. D’après lui, « le territoire est vallonné et nous avons beaucoup de véhicules qui doivent tracter des chevaux ou se rendre dans des endroits plus difficilement accessibles ». Il précise également que ce ne sont pas que des véhicules de loisirs comme dans les grandes villes.