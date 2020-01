Crainte d’un climat haineux à Fontenais

Les autorités communales de Fontenais craignent l’émergence d’un « noyau d’extrémisme haineux et xénophobe dans la région ». Elles ont envoyé un communiqué de presse en ce sens jeudi après-midi. Elles indiquent qu’elles « ne laisseront pas un climat de haine et de racisme et attendent des autorités judiciaires la même fermeté ». Deux faits ont suscité l’inquiétude du Conseil communal. Le premier date de ce jeudi matin avec la découverte de graffitis et d’insignes nazis sur une affiche électorale pour l’élection complémentaire au Gouvernement jurassien. Des slogans comme « Immigration stop » figuraient également sur l’affiche qui a été retirée. Une plainte a été déposée.

Le second incident remonte à une soirée le mois dernier. Des jeunes avaient organisé une rencontre avec des requérants d’asile. Selon le communiqué, des participants auraient été pris à partie au moment de rejoindre une fête organisée à la halle polyvalente. Les autorités communales parlent « d’injures et d’agressions verbales à caractère raciste, accompagnées de menaces et de pressions physiques ». Les requérants d’asile n’ont pas porté plainte, selon le maire, en raison de leur statut. Yves Petignat a toutefois fait un signalement à la police. /comm-fco