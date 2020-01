Donner un coup de pouce aux hameaux

Les zones concernées, sont les hameaux des Barrières et du Peu Péquignot. La commune attend toujours la réponse du canton qui doit valider le plan. L’assemblée, elle, se prononcera sur le principe de ce changement.

Deux gros crédits et le budget 2020 devant les citoyens

Les citoyens se prononceront également sur plusieurs crédits le 27 janvier prochain. Le plus important, à hauteur de 545'000 francs, concerne la restauration et la sécurisation de deux tronçons sur la route de La Goule. La population devra également se prononcer sur un crédit-cadre de 300'000 francs destiné à la réfection et l’entretien des routes entre 2020 et 2022.

Les citoyens se prononceront aussi sur le budget 2020 de leur commune qui prévoit un bénéfice de 148'000 francs. /tna