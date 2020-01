Plus d’office postal aux Bois, mais un service à domicile

Les habitants des Bois passeront par un service à domicile pour expédier lettres et colis. L’office postal va fermer le 21 mars, et la solution alternative sera accessible aux citoyens de la commune franc-montagnarde deux jours plus tard. Ceux-ci pourront effectuer les mêmes opérations que dans l’office actuel, comme le précise le géant jaune ce jeudi dans un communiqué. Pour informer les facteurs, les clients devront placer un écriteau sur leur boîte aux lettres… Ecriteau qui sera distribué avec une lettre d’accompagnement dix jours avant la mise en place du service.

La Poste précise avoir pris une telle décision après un échange avec la commune des Bois. Cette dernière a fait recours auprès de la Commission fédérale de la Poste (PostCom) qui a émis une recommandation favorable quant à la transformation de cette filiale postale. /comm-nbe