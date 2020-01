Un week-end au rythme de Queen et de Jacques Brel

Ils seront plus de 150 musiciens et choristes ce week-end sur scène à Delémont. Le spectacle musical « Le grand Jacques et Queen » de l’ensemble de Cuivres jurassien et l’ensemble vocal Evoca est au programme de vendredi soir à dimanche à la Halle des expositions. Les plus grands succès de Jacques Brel et de Queen y seront interprétés sous la direction de Blaise Héritier. Jean-Michel Probst est allé assister à l’une des répétitions mardi. Les chanteurs et musiciens expriment leurs sentiments à son micro, à commencer par le percussionniste Lionel Périat :