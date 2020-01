Un projet de 140 appartements à St-Ursanne

C’est une friche industrielle qui a, de nouveau, un avenir devant elle. Le site de l’ancienne Benteler à St-Ursanne pourrait accueillir un éco-quartier. Le projet a été présenté il y a un mois à l’Assemblée communale de Clos du Doubs. L’usine Thécla a fermé ses portes fines 2015. Depuis le printemps dernier, une entreprise a racheté le bâtiment le plus récent. Plus de deux hectares avec une usine de la fin du 19e siècle n’ont pas trouvé preneur. La famille Dumarey, propriétaire du site, prévoit d’y construire des logements et d’y développer aussi des activités tertiaires.

Contacté mardi matin, le mandataire Yvan Lippens indique que 140 appartements pourraient prendre place sur l’ancienne friche. A la question de savoir si ce chiffre n’est pas colossal, le porteur du dossier affirme que dans les années 80, St-Ursanne comptait 500 habitants de plus. Les bâtiments seraient alors construits par étapes dans un projet à long terme. Quant aux activités économiques, il évoque l’absence de pharmacie ou de cabinet médical sur la commune. Difficile pour le moment de détailler un calendrier, la prochaine étape se passera devant l’Assemblée communale qui devra se prononcer sur le changement d’affectation. Le site en zone d’activités doit devenir une zone mixte. Yvan Lippens, mandaté pour mener ce projet, espère que d’ici deux ans débute l’aménagement du terrain. L’ancienne usine devrait être alors démolie. /ncp