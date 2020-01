Le CAFF cherche à former des binômes féminins

Le Centre d’animation et de formation pour femmes migrantes lance un appel aux volontaires. Pour la 6e édition de son programme « Univers’elles », le CAFF recherche des femmes de la région souhaitant faire connaissance avec une femme migrante. Le programme dure neuf mois, entre avril et décembre, qui sont ponctués de rencontres régulières lors desquelles les duos apprennent à se connaître en partageant quelques moments ensemble.

Le CAFF précise dans un communiqué transmis jeudi que les binômes seront formés de la manière la plus harmonieuse possible au terme d’entretiens. Leurs activités seront à définir selon les envies et les besoins de chacune (boire un café, échanger, aller se balader, découvrir la région, faire des activités culturelles, cuisiner, pratiquer du sport…). Cinq rencontres plénières de partage d’expériences auront également lieu au CAFF. Le délai d’inscription est fixé au 6 février. Toutes les informations ici. /comm-emu