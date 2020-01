Une visite catalane pour renforcer les liens avec le Jura

Manuel Manonelles a donc eu l’occasion d’échanger avec plusieurs personnalités politique jurassiennes. Il a pu dialoguer avec le député-maire de Delémont Damien Chappuis, le député-maire de Porrentruy Gabriel Voirol, le président du groupe PS au Parlement Loïc Dobler, la présidente du groupe PCSI Géraldine Beuchat et le président du groupe Verts et CS-POP Baptiste Laville. Le député socialiste Pierre-André Comte et l’ancien président du Gouvernement jurassien François Lachat étaient également présents. Aucun représentant de l’actuel exécutif cantonal n’a, en revanche, pris part à la rencontre.

La présence dans le Jura du délégué du Gouvernement de la Catalogne en Suisse représentait également l'occasion de faire le point sur la situation politique. Le premier ministre espagnol Pedro Sanchez qui a été investi récemment a annoncé qu'il entendait rencontrer le président catalan Quim Torra au début du mois prochain. Le socialiste a toutefois rappelé son refus de tout vote sur l'indépendance. Pour Manuel Manonelles, cette future rencontre constitue toutefois un premier pas positif: