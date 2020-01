Le dossier de la RPT-JU avance

La réforme de la répartition des tâches et des charges entre le canton et les communes a franchi une nouvelle phase de consultation. Le rapport sera présenté mercredi à l’assemblée de l’AJC, l’Association jurassienne des communes. Après discussion entre cette dernière et le Gouvernement jurassien, il en ressort que sur la dizaine de propositions, seules deux n’ont pas abouti à une convergence entre les communes et le canton. Il s’agit du principe de pourcentage unique de partage des charges entre le Canton et les communes et la « cantonalisation » de l’impôt sur les frontaliers.





Aboutir à des solutions rapides

S’il ne s’agit pas de précipiter les choses, le comité de l’AJC souhaite que ce dossier avance : « Mais il n’y a pas que nous, les communes elles-mêmes et le canton veulent aussi aller de l’avant », s’exclame Michel Brahier, président du comité. Ce dernier se réjouit que de nombreux points de convergences aient été établis. En ce qui concerne les divergences, Michel Brahier estime « que le comité est capable de proposer des solutions ». Il ne souhaite toutefois pas qu’elles impliquent des études et que leur développement s’étale sur plusieurs années. Le comité de l’AJC sondera également les communes pour connaître leur avis et leur détermination à aboutir à de nouvelles convergences pour faire avancer la RPT-JU. Un accord de principe pour la poursuite du dossier sera demandé à chaque membre de l’Assemblée jurassienne des communes, mercredi, lors de leur réunion à Glovelier. /mle