Balade au sommet de la forêt tropicale au Papiliorama

Un corridor biologique au Belize



Les projets du Papiliorama ne s’arrêtent pas aux frontières suisses. Le ministre de l’environnement du Belize a signé mercredi un accord qui donne naissance à un espace protégé de 280 km carrés. Ce projet est le fruit de plus de 20 ans de collaboration entre le Papiliorama suisse et le Belize. Ce corridor connecte désormais la réserve naturelle du Papiliorama suisse au Belize avec d’autres réserves dans le nord du pays. Son objectif est de préserver le régime des pluies tropicales et de permettre aux plantes et aux animaux d’y évoluer librement.