Une ferme en feu à Réclère

Une ferme est la proie des flammes à Réclère. Selon nos informations, un incendie s'est déclaré dimanche soir dans un bâtiment au centre du village ajoulot. L'alarme a été donnée aux alentours de 18h. L'édifice serait totalement détruit. Aucun blessé n'est à déplorer. Un gros dispositif est mis en place pour maîtriser le sinistre. 57 pompiers du SIS Haute-Ajoie et du centre de renforts d'incendies et de secours de Porrentruy (CRISP) sont sur place ainsi que la police et l'ambulance. Quatre véhicules d'intervention sont sur place également, dont le camion-échelle. Huit moutons qui se trouvaient dans un bâtiment adjacent ont été mis en sécurité. La route principale à Réclère est fermée pour les besoins de l'intervention.

Développement suit.