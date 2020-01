Deux députés démissionnent

Damien Lachat quittera le Parlement jurassien le 12 février prochain. Le secrétariat de l'institution l’a annoncé ce lundi. Le député UDC de Bassecourt, ancien président du groupe parlementaire de l’UDC et candidat au Gouvernement jurassien en 2015, aura siégé près de douze ans au législatif cantonal.

« Mes nouvelles responsabilités au sein d'une PME de la région zurichoise ne me permettent plus de consacrer le temps nécessaire indispensable à ce mandat », explique-t-il dans sa lettre de démission. Damien Lachat dénonce, au passage, la dilution de l’influence parlementaire « dans des institutions supra-cantonales et administratives » et les « esprits de clochers » qui règnent dans le canton. Cette démission intervient après celle de Thomas Stettler, figure de proue de l'UDC au Parlement jurassien. Il avait quitté le législatif en décembre dernier.





Jean-Daniel Tschan s’en va également

Le député PCSI du Noirmont, Jean-Daniel Tschan, a lui aussi annoncé sa démission du Parlement jurassien. Il quittera le législatif cantonal le 29 février. Il avait rejoint l’institution en 2012 comme député suppléant et a auparavant exercé en tant que conseiller communal au Noirmont.

« Je vais donc rendre mon tablier de politicien et remettre mon mandat à quelqu'un de plus jeune... puisqu'il y aura les élections cantonales en octobre prochain », écrit le futur ex-député dans sa lettre adressée au Parlement. Jean-Daniel Tschan s’est montré très actif dans le dossier des éoliennes. Le président de Librevent s’est toujours présenté comme un fervent opposant à ces dernières. /mmi