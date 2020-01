Trafic ferroviaire interrompu entre Saignelégier et Glovelier

Le trafic ferroviaire est perturbé entre Saignelégier et Glovelier. Les trains ne circulent plus sur cette ligne ce mardi matin. Les voyageurs doivent s’attendre à des retards et des suppressions au moins jusqu'à 16h. Un bus de remplacement circule. Une panne d’alimentation électrique cause ce désagrément depuis 9h45 environ. A cause des vents tempêtueux, un arbre est tombé sur la ligne de contact entre le Pré-Petitjean et La Combe. Le directeur des CJ, Frédéric Bolliger, précise que les câbles sont à terre sur 150 mètres. /comm-mmi-ncp