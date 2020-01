Les indociles se rapprochent du petit écran

« Les indociles » font un pas de plus vers le petit écran. Le projet d’adaptation de la bande dessinée imaginée par Camille Rebetez et Pitch Comment a franchi une étape supplémentaire cette semaine. Un épisode pilote avait déjà été présenté. Il a convaincu la RTS qui a décidé de continuer l’aventure. Le projet entre maintenant dans une phase concrète de production qui comprendra notamment l'écriture du scénario des six épisodes de la série télévisée. « Nous allons nous retrouver avec la réalisatrice Delphine Lehericey et la scénariste Joanne Giger, explique Camille Rebetez. Ensemble, nous allons voir quelle situation on met en place, comment on écrit les dialogues, quels personnages on retient. Il faudra également penser à la distribution des rôles, puisque la série se passe sur plusieurs décénies. » Le scénariste nous explique ce que signifie cette étape et pourquoi elle est importante :