Les employés de l'Etat globalement satisfaits de leur travail

Les employés de l'Etat jurassien se sentent plutôt bien au travail. C’est ce qui ressort d’une enquête réalisée l’an dernier en collaboration avec la Haute école de gestion Arc. Les résultats ont été dévoilés mercredi par le canton. Un questionnaire avait été adressé aux chefs de services et magistrats, un autre aux collaborateurs administratifs et enseignants. Le taux de satisfaction général atteint 90% chez les premiers et 77% chez les seconds.

Les employés de l'Etat ont été interrogés sur neuf thèmes majeurs dont l’aménagement du temps de travail. 81% des chefs de services et magistrats accueillent favorablement l’idée du télétravail. Ce taux n’atteint que 49% chez les collaborateurs et enseignants. Les personnes interrogées se disent également plutôt enthousiastes face à l’évolution et la numérisation des outils de travail. Les collaborateurs et enseignants sont toutefois préoccupés par l’évolution des exigences et la transformation de leur activité.

Les autorités indiquent que ces enquêtes constituent des indicateurs importants pour la mise en œuvre de la politique des ressources humaines et le projet « Repenser l’Etat ».

Cette enquête de satisfaction a été réalisée en ligne. Seuls 54% des collaborateurs et enseignants y ont répondu. Le taux atteint 73% chez les chefs de services et magistrats. /comm-alr