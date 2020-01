Une intervention pour un congé parental ou paternité propre au canton du Jura

Les cantons doivent pouvoir légiférer sur le droit et la durée d’un congé parental ou d’un congé paternité. C’est l’avis du Parlement jurassien. Il a accepté mercredi une motion interne du groupe socialiste, portée par Fabrice Macquat. Le législatif va donc faire usage du droit d’initiative cantonal en matière fédéral pour demander aux Chambres fédérales d’édicter de nouvelles bases légales pour donner la compétence aux cantons d’instaurer de tels congés et de débattre de leurs modalités et de leur financement. La démarche du député-suppléant de Courroux se veut indépendante de l’issue qui sera donné au contre-projet de l’initiative en cours au niveau fédéral et qui prévoit deux semaines de congé paternité. Elle vise à laisser l’autonomie à chaque canton dans ce domaine. /emu