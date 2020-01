Départ de feu dans une usine à Alle

L’usine MRP située à Alle a été le théâtre d’un dégagement de fumée jeudi matin. Une trentaine de pompiers du SIS la Vendline et du Centre de renfort et d’intervention de Porrentruy ont été alertés vers 8h. C’est une alarme qui s’est enclenchée automatiquement. Les hommes du feu ont pu maîtriser rapidement la situation. Selon le directeur du site, il s’agit du système de ventilation, situé au sous-sol, qui aurait pris feu. Les 180 employés de l’usine ont été temporairement évacués et accueillis à la halle de gym. Personne n’a été blessé. Le service ambulancier a été mandaté pour contrôler l’état de santé de sept personnes. Toutefois, aucun blessé n’était à déplorer. L’activité a repris progressivement à partir de 10h. /ncp-fco