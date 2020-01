Le canton du Jura pourrait se prononcer sur le droit de vote à 16 ans

Les Jurassiens pourraient se prononcer sur le droit de vote dès 16 ans. Une initiative parlementaire a été déposée mercredi par le député PCSI Quentin Haas lors de la séance du Parlement. Le texte demande d’abaisser de deux ans l’âge légal du droit de vote dans le canton. Un souhait qui nécessiterait une modification de la constitution cantonale. Deux points de l’article 70 seraient modifiés. L'initiative stipule que tout homme et toute femme possédant la citoyenneté suisse, âgés de 16 au moins et domiciliés dans le canton sont électeurs en matière cantonale et communale.

Pour le député Quentin Hass, « il est aujourd’hui difficile de considérer un jeune de 16 ans comme un grand enfant ». Il estime que la jeunesse actuelle, connectée et informée a aussi son mot à dire. Il prend en exemple la mobilisation de la jeunesse en faveur du climat et lors de la grève des femmes. Des actions qui prouvent, selon le député, « l’intérêt vivant de la jeunesse » pour la politique.

Le vote dès 16 ans est également en discussion ailleurs en Suisse. Neuchâtel pourrait être le premier canton romand à offrir ce droit. Le canton se prononcera le 9 février sur le sujet. Des projets sont aussi en cours d'autres cantons comme Vaud, Genève, Zurich et le Valais. /tna