Un Jurassien a vécu de près le coronavirus

Un Vadais a été étroitement confronté à l’épidémie du coronavirus. Roland Froidevaux de Mervelier a passé la semaine en Chine avec sa femme d’origine chinoise. S’il a pu fêter sans encombre le nouvel an local samedi dernier, il a dû écourter son voyage en raison de l’ampleur qu’a pris la maladie dans le pays. Alors qu'il devait rejoindre Shangaï pour le travail, le Vadais a dû renoncer. « Je ne voulais pas prendre de risques, explique-t-il. En plus, Shangaï est véritablement paralysée, les gens ne sortent plus et les transports publics sont bloqués ». Roland Froidevaux est donc rentré mercredi soir en Suisse. Il est revenu pour nous sur son séjour un peu particulier…