Delémont serre la vis pour les déchets encombrants

Le ramassage des déchets encombrants sera davantage encadré à partir du mois de février à Delémont. La ville indique qu’elle va désormais appliquer strictement les directives du SEOD. Tous les déchets incinérables qui peuvent être mis dans un sac taxé 110 litres ne seront plus ramassés, tout comme les déchets en grande quantité provenant manifestement d’un déménagement ou de travaux de rénovation, sauf accord préalable et exceptionnel de la commune. Les autorités rappellent, par ailleurs, que les balles rondes des agriculteurs et les déchets encombrants des entreprises ne sont pas ramassés.

Les déchets encombrants doivent être de dimension supérieure à 50x50x50cm, d’une longueur maximum de 200cm et d’un poids maximum de 50kg par objet. À titre d’exemple, les vieux meubles, lits, fenêtres sans verre ou skis sont admis dans la collecte en porte-à-porte. Des contrôles seront effectués par la police municipale avec, le cas échéant, des dénonciations en cas d’infractions. /comm-alr