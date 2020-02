L’église des Bois a fait peau neuve

L’église des Bois comme neuve ou presque. L’édifice a été fermé pendant plusieurs mois pour être rénové. Il est inauguré samedi et dimanche.





Près de 40 ans après la dernière rénovation



Les plâtres et peintures ont notamment été remis à neuf à l’intérieur. Les statues et le chemin de croix ont été restaurés. Les rénovations ont coûté plus de 550'000 francs et étaient nécessaires, selon le président de la paroisse des Bois Germain Jobin. La dernière rénovation du bâtiment remontait à 1981.