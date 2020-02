Un accident sur l’A16 sans gravité

Un accident de la circulation sur l’autoroute A16 s’est produit tôt samedi vers 3h25. Selon un communiqué publié samedi matin par la police cantonale jurassienne, un automobiliste circulait de Glovelier en direction de Bassecourt. Il s’est endormi à la hauteur de l’aire de repos. Sa voiture a dévié sur la droite de la chaussée et a heurté la glissière de sécurité pour finalement percuter la berne centrale. Le véhicule a parcouru environ 170 mètres avant de s’immobiliser sur la bande d’arrêt d'urgence. L’automobiliste n’a pas été blessé. L’autoroute a dû être fermée plus de deux heures. Le service des Ponts et chaussées s'est rendu sur place pour nettoyer les voies de circulation. La Gendarmerie a procédé aux constats d’usage. /comm-ech