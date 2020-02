De jeunes musiciens jurassiens primés en Valais

De jeunes jurassiens se distinguent dans un concours de musique valaisan. Le 17e Junior Slow Melody Contest (JSMC) s’est déroulé samedi à Troistorrent. La compétition s'adresse aux jeunes et très jeunes solistes valaisans, mais est également ouverte aux jeunes musiciens d'autres cantons. Cette année, elle a attiré 477 participants, répartis en 12 catégories d’âge et de types d’instruments. Parmi elles et eux, neuf jeunes jurassiens ont fait le déplacement. Trois sont arrivés premiers de leurs catégories : Robin et Lou-Ann Marquis de Mervelier, ainsi que Lorin Koller, de Courtételle. Elle et ils sont ainsi sélectionnés pour une grande finale. /comm-nbe