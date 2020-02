Le 12ème SnowUp se tient ce dimanche aux Franches-Montagnes, dans un paysage bien vert. L’absence de neige n’a pas dissuadé les organisateurs, qui ont toutefois adapté les parcours pour éviter les pâturages boueux et garder le public le plus au sec possible. Les sportifs sont toutefois moins nombreux au rendez-vous que les années précédentes, mais le président du SnowUp interjurassien Jean-Claude Salomon s’y attendait :