Piano à St-Ursanne au diapason du 1400e

Piano à St-Ursanne se met au diapason des festivités liées au 1400e anniversaire de la mort de Saint Ursanne. La 20e édition de la manifestation musicale se tiendra du 4 au 13 août et s’intégrera à la quarantaine d’événements prévus cette année pour l’occasion. Le thème choisi par l’association Crescendo « Autour de l’abbé Liszt », en puisant dans le répertoire du compositeur hongrois Franz Liszt, résonnera comme un écho à l’héritage laissé par l’illustre fondateur de la cité médiévale. « C’est tout à fait cohérent car Liszt s’est converti à la fin de sa vie et est devenu abbé. Sa composition en est largement influencé, avec les années de pèlerinage et d’autres pièces en lien avec la religion », détaille le directeur du festival Piano à St-Ursanne, Vincent Baume. La première « Carte Blanche » à Jean-Yves Clément (éditeur, écrivain français et organisateur de festivals) sur les « Les sept dernières paroles du Christ sur la Croix » pour Piano de Joseph Haydn s’imposait également. « Le temps fort, ce sera aussi le concert anniversaire pour les 20 ans de Crescendo. Il sera donné par le pianiste grec Vassilis Varvaresos et offert au public sur inscription sur notre site », précise Vincent Baume.