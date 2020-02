15 minutes par jour pour redonner aux jeunes le goût de la lecture

Poser ses cahiers et lire, juste pour le plaisir. Le projet « Silence, on lit ! » a été lancé le 27 janvier dernier au sein de la Division Santé-Social-Arts (DIVSSA) du Centre jurassien d'enseignement et de formation (CEJEF) à Delémont. Présenté mercredi matin à la presse, il a pour objectif de redynamiser la lecture auprès des jeunes. Il repose sur cinq piliers : le silence, le quotidien (instaurer un rituel), la participation (obligatoire pour tous : élèves, enseignants et collaborateurs), le support papier et la liberté, presque totale, du choix de l'œuvre. Il touche quelques 650 élèves et près de 100 collaborateurs, y compris les enseignants. « La lecture n’est pas réservée aux intellos, c’est pour tout le monde », s’exclame le directeur de la DIVSSA, Sébastien Gerber. Selon lui, le projet impacte le PER, le plan d’étude romand, mais il n’entrave toutefois pas le bon déroulement des apprentissages.