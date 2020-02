Une fête pour allier gastronomie et histoire à Porrentruy

À la découverte du Château

Cette fête des Princes Évêques coïncidera avec l’ouverture et la mise en valeur de nouvelles parties du château de Porrentruy jusqu’à présent inaccessibles, dont la chapelle de Roggenbach. Le public pourra également découvrir les boulets médiévaux mis au jour par les archéologues, ainsi que l’ancienne prison et un ancien accès piéton. Une nouvelle signalétique touristique a, par ailleurs, été installée par l’Association des guides touristiques de Porrentruy et environs.

La manifestation est mise sur pied par toute une série d’acteurs dont la ville de Porrentruy, le canton, Jura Tourisme, l’Union des commerçants d’Ajoie et du Clos du Doubs, ainsi que le FC Porrentruy pour la marche gourmande. Au menu notamment de la terrine des chasses seigneuriales, de la friture de carpe ou encore du navarin de sanglier. Les inscriptions doivent se faire sur le site de Jura Tourisme. /alr