Du théâtre dans des petites boîtes

Donner plus de place et de visibilité au théâtre dans les bibliothèques : le Théâtre du Jura s’est associé à la fondation Cours des Miracles, mais aussi au Bibliobus et à d’autres bibliothèques du canton. Depuis jeudi, trois mini-scénettes sont visibles dans des boîtes de 20 cm carré, sur les étagères d’un des Bibliobus. L'installation Théâtre en boîte donne au public l’envie de s’intéresser aux arts vivants.





Instants de poésie, ou plutôt de théâtre !

Sur le rayon, ces petites boîtes à théâtre se fondent dans le décor. Mais quand on les ouvre, la magie opère : en une minute environ, le spectateur a droit à une petite représentation. Il faut mettre un casque, regarder par une petite fenêtre et on voit alors la scène s’animer, grâce à des jeux de lumière et d’ombres chinoises. Dans les oreilles, on entend des témoignages : une scénographe parle de son métier et des travailleurs de l’ombre au théâtre, une petite fille raconte un conte, et un spectacteur décrit son expérience au cirque. Trois instants suspendus, trois petits spectacles pleins de poésie et de délicatesse.





Des livres d’arts de la scène mis en avant

L’initiative émane du Théâtre du Jura, qui a mandaté la Fondation Cour des Miracles. Cette-dernière a proposé le projet à Coline Vergez, une scénographe établie dans le sud de la France : « Le principal défi, c’était de créer quelque chose dans 20 cm carré, avec du papier alors que d’habitude, pour le théâtre, il faut faire de grandes constructions solides ! » La jeune femme a travaillé avec un éclairagiste, un régisseur son et un électricien, tous professionnels du théâtre. En plus de ces œuvres, la fondation Cour des Miracles a travaillé avec le Bibliobus pour étoffer la section « Arts de la scène ». Plusieurs livres complètent désormais la collection et sont mis en avant, pour inciter les lecteurs à s’intéresser au théâtre, à la danse ou encore au cirque. La Bibliothèque cantonale, les Bibliothèques municipales de Delémont et Porrentruy participent aussi au projet. /cto