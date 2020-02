Mieux armer la jeunesse contre les fake news

La jeunesse jurassienne doit être mieux préparée à appréhender les fake news. Quentin Haas a récemment déposé une motion au Parlement. Le député PCSI demande au Gouvernement d’introduire des cours d’autodéfense intellectuelle et de sensibilisation à la désinformation pour les élèves du canton en âge de scolarité obligatoire.

Quentin Haas estime qu’il est urgent d’insuffler davantage d’esprit critique aux jeunes. L’élu de Cornol met en avant la popularité des théories du complot dans cette catégorie de la population. Il devient, selon lui, de plus en plus difficile de discerner le vrai du faux face à la multiplication des sources d’information et le flux « infini » d’images, de vidéos et d’autres contenus sur les réseaux sociaux. Le député PCSI indique que les nouveaux médias ont démocratisé la production d’information et qu’ils permettent aujourd’hui à n’importe qui de produire et de partager du contenu.

Au vu de cette situation, Quentin Haas considère que le rapport de la population à l’information doit évoluer. Comme l’éducation aux médias est inscrite dans le plan d’étude romand, il demande au Gouvernement d’introduire des cours spécifiques dans les écoles jurassiennes. /alr