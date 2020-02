Un complexe touristique inédit en projet à Courtedoux

En vacances à Courtedoux. Un complexe touristique pourrait voir le jour à la Combatte, dans le quartier situé sous l’église, selon le Journal officiel de jeudi. Il sera composé de huit lodges de catégorie supérieure comportant un à deux appartements pour une capacité maximale de 64 couchages. Un bâtiment est aussi prévu pour accueillir les hôtes et proposer des commerces, comme une boulangerie, un restaurant italien et une salle de conférence. Le projet, estimé à trois millions de francs, prendrait place sur une parcelle de 4’000m2. Le dépôt public court jusqu’au 9 mars. Si aucune opposition n’est formulée, les travaux pourraient commencer rapidement et le village de vacances pourrait ouvrir dès le début de l’année prochaine.





Pour une clientèle familiale et sportive

Le porteur du projet, Vincenzo Esposito, espère attirer une clientèle variée dans ce complexe inédit dans le Jura. Il vise avant tout les familles en proposant un séjour en pleine nature proche des attraits culturels de Porrentruy. Par ailleurs, la piscine et la salle de conférence pourraient aussi favoriser l’accueil des équipes sportives lors de stages. /ncp+mle