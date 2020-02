« Ca m’a rappelé les grandes années de la Fête du peuple »

Le HC Ajoie a forcé le respect de tout un pays lors de sa victoire en finale de Coupe de Suisse. Le club, qui a gagné 7-3 contre Davos, a fait les gros titres dans quasiment tous les journaux. Les 7'000 Jurassiens qui se sont déplacés à la Vaudoise aréna ont également impressionné par leur ferveur.

Cet exploit a dépassé les frontières du sport pour de nombreux observateurs, dont l'un des pères fondateurs du Jura, François Lachat. Il était à Lausanne pour la rencontre et s'est trouvé admiratif devant ce HCA et son public. Cette victoire, c'est bien plus qu'un résultat sportif, les autorités jurassiennes elles-mêmes devraient s'en inspirer, selon François Lachat.