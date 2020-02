L'Harmonie Shostakovich raconte Casanova en musique

Un chef de renom dirige l’Harmonie Shostakovich. L’orchestre donne deux concerts, samedi et dimanche, et est dirigé pour l'occasion par Johan de Meij. Ce chef d’orchestre hollandais est connu pour composer de la musique, notamment pour sa Symphonie numéro 1 le Seigneur des Anneaux. Mais à Vicques, c’est sa pièce Casanova qui sera jouée. Johan de Meij a composé ce programme en s'inspirant de huit événements marquant de la vie du personnage : « Casanova est représenté par le violoncelle. Un solo de cet instrument, c’est comme un monologue du personnage. J’ai aussi décidé de mettre en avant sa fuite d’une prison vénitienne. On comprend, au rythme de la musique, qu’il court pour s’évader. »





Plus de soixante musiciens sur scène

Face à un tel chef d'orchestre invité, l'Harmonie Shostakovich voulait se montrer à la hauteur. Or, avant de pouvoir répéter, il fallait trouver assez de musiciens pour jouer la pièce de Johan de Meij : ils sont soixante-sept cette année, notamment un harpiste et un contre-bassiste. Quant au soliste invité pour l'occasion, il s'agit de Johan van Iersel, un violoncelliste ayant étudié à Utrecht.

Les concerts ont donc lieu samedi à 20 heures à l'Atrium de Vicques et dimanche à 17 heures. /cto